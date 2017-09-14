Erzincan'daki kazada hayatını kaybeden anne-oğul ve torun toprağa verildi



ANKARA - Erzincan Kemaliye Karayolunda gerçekleşen kazada vefat eden Ruhan Gökyıldırım, Nezihe Gökyıldırım ve Merve Gökyıldırım Ankara'da defnedildi.

Erzincan Kemaliye Karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ruhan Gökyıldırım, Nezihe Gökyıldırım ve Merve Gökyıldırım'ın cenazeleri Ankara'ya getirildi.

Vefat edenlerden anne Nezihe Gökyıldırım ve oğul Ruhan Gökyıldırım Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra yakınlarının gözyaşları ve dualarıyla Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Vefat eden Nezihe Gökyıldırım'ın torunu Merve Gökyıldırım ise Ankara'nın Ayaş ilçesine defnedildi.