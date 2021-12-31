ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı

ERZİNCAN Dondurucu soğukların yaşandığı Erzincan'da, Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi tamamen buz tuttu.

Yaz mevsiminde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu.

Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Drone ile havadan görüntülenen ve güzel manzaraların oluştuğu barajda bazı vatandaşlar taşla buzun kalınlığını test etmeye çalıştı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Yüzeyi buzla kaplanan gölün, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, "Göyne Barajı'nın buz tuttuğunu duyunca gelip bu doğal güzelliği görmek istedim. Barajın tamamen buz tuttuğunu gördüm. Tabi baraj gölünün donması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu." dedi.