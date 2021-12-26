Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu - Haberler
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Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'da etkili olan soğuk havanın etkisiyle Girlevik Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan soğuk havanın etkisiyle Girlevik Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Kente 35 kilometre mesafedeki şelalede, sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bölgeye gelen öğrenciler de soğuk havaya aldırış etmeden ortaya çıkan eşsiz manzarayı izledi, fotoğraf çekti.

Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Nazlıyar Bayram, gazetecilere, sınıf olarak Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldiklerini söyledi.

Buz tutan şelalenin yılın her döneminde farklı güzelliklere büründüğünü belirten Bayram, herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini ifade etti.

Kerem Tekin ise kentte Dumanlı Yaylası, Girlevik Şelalesi gibi doğa harikası yerlerin bulunduğunu dile getirerek, herkesi Erzincan'a davet etti.

Merve Çelik da buz tutan şelalenin çok güzel göründüğünü aktardı.

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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