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Erzincan'daki gen bankasında korunan yerli meyve ve süs bitkileri tanıtıldı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan'daki gen bankasında korunan yerli meyve ve süs bitkileri tanıtıldı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, dikili olarak gen bankasında muhafaza altına aldığı yerli meyve ve süs bitkilerini tanıttı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, dikili olarak gen bankasında muhafaza altına aldığı yerli meyve ve süs bitkilerini tanıttı.

Kentteki enstitüde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) kuruluşunun 30. yılı kutlamaları kapsamında "Milli kaynaklar milletle buluşuyor" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Dikili olarak enstitünün gen bankalarında muhafaza altına alınan 197 üzüm, 451 meyve, 46 süs bitkisi çeşidi basına tanıtıldı.

Vali Mehmet Makas, enstitünün toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı açıklamada, çocukken hep "Kendine yetebilen tarım ülkelerinin ilk başında geliyoruz" cümlesini duyduklarını söyledi.

Bugünün dünyasında algıya yönelik bir yönetimin olduğunu ifade eden Makas, "Bu milletin tekrar dirilişini, şahlanışını çekemeyenler, içine sindiremeyenler, 'buğday ithalatında bulunuyoruz, tarımımız bitti' gibi söylemlerle bu milletin huzurunu bozmaya çalışan kimliklere bürünüyorlar." dedi.

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ise tarımla ilgili Türkiye'nin durumunun iyi olmadığı ve ithalatçı konumda yer aldığı konularıyla ilgili haberler in çokça paylaşıldığına işaret etti.

Bu konunun gerçeklerini paylaşmak istediğini anlatan Kızılcı, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımsal hasılasıyla Avrupa'nın 1'inci, dünyanın da ilk 10 ülkesi arasındadır. 2020 yılı istatistiklerine göre 20 milyar dolar tarımsal ihracatı ile dış ticarette fazla veren bir ülkedir. Basında duyuyoruz, 'Türkiye buğday ithal ediyor' gibi haberler e rastlıyoruz. Bunun gerçeği şudur, ülkemiz dünyada en fazla un ihraç eden ülkedir. Makarna ihracatında da dünyada 2'nci sıradayız. Biz ithal ettiğimiz buğdayı ülkemize getirip sanayimizde işleyip un ve makarna olarak ihraç ediyoruz. Yaptığımız ithalatın büyük bir kısmı bu anlamdadır. Ülkemizin buğday üretimi kendine yeten bir ülkedir."

Kızılcı, Türkiye genelinde 48 yerde enstitü bulunduğunu ve buralarda her alanda araştırmaların yapıldığını belirterek, "Son yıllarda Ar-Ge'nin önemini nasıl ki savunma sanayisinde görüyor ve İHA'lar, SİHA'lar hepimizi gururlandırıyorsa, tarımın da geleceğin dünyasında stratejik bir önemi olacak. En az savunma sanayisi kadar önemli bir sektör olacak. Bu anlamda yapılan Ar-Ge'ler çok önemli. Şu an Türkiye tohumculukta da ihracat yapan bir ülkedir. Biz İsrail'e ve Amerika'ya tohum satıyoruz. Dünyanın büyük gelişmiş ülkelerine tohum satan bir ülke haline geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, muhafaza altına alınan yerli meyve ve süs bitkilerini inceledi.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan ve kurum müdürleri katıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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