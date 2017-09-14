Erzincan'daki Fuhuş Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2 gün önce kent genelindeki çok sayıda adrese ve bir otele yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.



"Fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden Azerbeycan uyruklu A.Z, L.H ile E.M, C.A. tutuklandı.



Şüphelilerden T.İ. ise adli kontrol kararıyla, diğer şüpheliler ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Öte yandan operasyon sonrası sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan T.İ'nin AIDS, L.H'nin ise Hepatit C taşıyıcısı olduğu belirlendi.