Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı

21.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:38
Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Erzincan'da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.

Erzincan'da 10 gün önce meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bir kişi Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.

Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda evinde yalnız yaşayan Ercan Alkan, üç yerinden bıçaklanmış halde cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili Erzincan'da bir zanlı yakalanmış diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu. Konuyla ilgili aranan Ç.A., (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Ç.A., Erzincan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Mauricio Lemos Josef De Souza Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'daki cinayetle ilgili 1 kişi daha yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:38:34. #1.15#
title