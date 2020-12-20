Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı
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Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı

20.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:58
Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı

ERZİNCAN'da yalnız yaşayan Ercan Alkan'ı (61), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Çetin Arslan (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı.

ERZİNCAN'da yalnız yaşayan Ercan Alkan'ı (61), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla aranan Çetin Arslan (38), Bingöl'ün Genç ilçesinde yakalandı. Bir süredir özel bir bakımevinde kaldığı öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Olay, 11 Aralık'ta Erzincan merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, Alkan'ın yaşadığı evden herhangi bir ses gelmemesi üzerine savcılığın talimatı üzerine çilingir ile kapıyı açtı. Evin içerisine giren ekipler, Alkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Alkan'ın 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİNİN BAKIMEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTIPolis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda cinayeti işleyen kişinin Bingöl'ün Genç ilçesindeki özel bir bakımevinde kalan Çetin Arslan olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ilçede yakalanarak gözaltına alınan Arslan, daha sonra Erzincan'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Arslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:59:56. #1.15#
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