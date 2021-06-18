Erzincan'daki "baklava fiyatı" tartışmasında bıçak çeken zanlıya 3 yıl 6 ay hapis cezası

Erzincan'da hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve girdiği işyerinde 20 lira karşılığı bir tepsi baklava alamayınca çektiği bıçakla yağma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan zanlı, 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan'da hırsızlık suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve girdiği işyerinde 20 lira karşılığı bir tepsi baklava alamayınca çektiği bıçakla yağma suçunu işlediği iddiasıyla yargılanan zanlı, 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yunus Emre Kılıvan, tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Kılıvan'ın müşteki ve tanık beyanı değerlendirildiğinde "silahlı yağma" suçuna teşebbüste bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada söz alan mağdur işyeri sahibi H.B, daha önce vermiş olduğu ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Bana '100 liraya baklava olmaz' dedi. Baklavayı daha ucuza istedi. Olmaz deyince bıçak çekip savurdu. Sonra polisi aradım." dedi.

Tanık A.Ö. de, işyerinin önünden geçerken selam vermek için içeriye girdiğini belirterek "Sanık içeri girdikten sonra 1 tepsi baklava alacağını söyleyerek fiyatını sordu. Arkadaş da 300 lira olacağını söyledi. O da 20 lira vereceğini ifade etti. Arkadaş olmaz deyince bıçak çekerek savurdu. Bıçağı elinden alarak polise haber verdik." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Kılıvan ise yağma suçunu işlemediğini öne sürerek, "Öyle bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Alkollüydüm, o an ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak kesinlikle yağma yapmadım. Bana 'oğlum' diye hitap edince kızdım. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kılıvan'a "yağma" suçuna teşebbüsten 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir