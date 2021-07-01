Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı ile 1 organizatör yakalandı
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Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı ile 1 organizatör yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu ile organizatörlük yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu ile organizatörlük yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında İ.E. idaresindeki taksiyi durdurdu.

Ağrı'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistan uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü İ.E. gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı ile 1 organizatör yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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