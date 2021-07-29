Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan giren 10 Afganistanlı göçmen ile bir organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 10 Afganistanlı düzensiz göçmenler ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.