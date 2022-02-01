Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu - Haberler
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Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu

Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, M.S.S'ye ait eşyalar arasında 2 kilo 848 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 848 gram uyuşturucu bulundu

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Erzincan, Tercan, Güncel, Haber

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