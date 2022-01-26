Erzincan'da yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin yakalandı
Erzincan'da otobüsle seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin ele geçilirdiErzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu...
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otobüsle seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilo 80 gram eroin ele geçilirdi
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpek "Fırtına" ile yapılan aramada, İran uyruklu S.K'nin valizinin astar kısmında, siyah poşet içerisinde 2 kilo 80 gram eroin yakalandı.
Gözaltına alınan S.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri