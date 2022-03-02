Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Güncel
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Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan yol kontrol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, H.G'ye ait eşyalar arasında 4 kilo 34 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.