Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yolcu otobüsündeki bagajında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Tercan İlçe Jandarma ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Mercan yol kontrol uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpek ile yapılan aramada, H.G'ye ait eşyalar arasında 4 kilo 34 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Erzincan, Tercan, Güncel, Haberler

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