Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)

ERZİNCAN yakınlarında yolcu otobüsü devrildi.

31.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:27
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)

yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 1.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Erzincan AFAD görevlileri sevk edildi.


Kaynak: DHA
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