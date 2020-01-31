Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)

31.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:27

ERZİNCAN yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 1.00 sıralarında, Erzincan- Erzurum Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Erzincan AFAD görevlileri sevk edildi.

Kaynak: DHA