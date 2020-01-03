Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.
03.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:40
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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