Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Haberler » 3. Sayfa » Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Haberler

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

03.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:40
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

'ın ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.


Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler