Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

03.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:40

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.



Kaza, Refahiye-Sivas karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA