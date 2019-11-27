Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

27.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı

'ın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 04. 00 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs yolcularından 8 kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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