- Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
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- Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

- Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

06.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:27

- Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesinin Yazı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den hareket edip Erzurum istikametine seyreden Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada 19 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

- Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı

Kaynak: İHA

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