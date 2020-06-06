Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i  ağır 19
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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i  ağır 19

ERZİNCAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i  ağır 19
06.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:03

ERZİNCAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Erzincan-Sivas Karayolu'nun 89'uncu kilometresindeki Yazı köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Erzincan'a giden Mikail Aras yönetimindeki 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, devrildi. Kazada 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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