Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi 1'i ağır 19 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 19ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 19

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1'i ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 89'uncu kilometresindeki Yazı köyü mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Erzincan'a seyir halinde olan Mikail Aras idaresinde 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Otobüs içerisindeki 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA