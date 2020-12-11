Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması
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Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

11.12.2020 08:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:14
Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Ekiplerin bir kısmı zamana bağlı olarak yıpranmış veya yeni imara açılmış yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da beyaz masa ve çağrı merkezinin vatandaşların şikayet ve talepleri doğrultusunda oluşturduğu programa dahil olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da şehrin muhtelif yerlerinde çeşitli sebeplerden ötürü kısmen tahrip olmuş kaldırımlarda tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Asfalt çalışmaları dahilinde ise Cumhuriyet Mahallesi 438. Sokakta asfalt çalışmaları yapan ekipler bir yandan da alt yapı çalışmaları ve çeşitli sebeplerden ötürü bozulmuş olan yollarda yama çalışmaları gerçekleştiriyorlar. - ERZİNCAN

Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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