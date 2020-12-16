Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları

16.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:15
Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz mevsimi boyunca sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları havaların soğumasına rağmen devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekibi Akşemsettin Mahallesi 666. Sokak ve Yunus Emre Mahallesi 554. Sokakta imar planı doğrultusunda yeni yollar açarak stabilize çalışmaları yapıyor.

İnşaat ekipleri ise yol bakım onarım çalışmaları kapsamında Demirkent Mahallesi 109. Sokak, Hamidiye Mahallesi 255. Sokak ve 290. Sokaklarda parke çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. - ERZİNCAN

Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması
Erzincan'da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması
Erzincan'da kar ve tipiden 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipiden 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor
Deprem konutları yollarının yapım çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Erol Bulut Yılmaz Vural Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da yol ve kaldırım çalışmaları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:19:12. #1.15#
title