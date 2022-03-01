Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor! - Haberler

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Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor!

- Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor.

- Erzincan'da yoğun kar yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; 01.03.2022 tarihi saat 18.00'dan 04.03.2022 tarihi saat 18.00'a kadar Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması beklenmekte.

Meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, kar, Güncel, Haberler

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