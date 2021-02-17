Erzincan'da yoğun kar nedeniyle yolda kalanlara güvenlik güçlerinden çorba ikramı

Erzincan-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda sürücü araçlarıyla ilerleyemeyince yolda mahsur kaldı.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında mahsur kalan sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Mahsur kalan vatandaşlar, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir