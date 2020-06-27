Erzincan'da 'YKS' sessizliği
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Erzincan'da 'YKS' sessizliği

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzincan'da 'YKS' sessizliği
27.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:06

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

YKS nedeniyle 09.30-15.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Havadan görüntülenen Ordu caddesi, Dörtyol da trafik yoğunluğu azaldığı da görüldü. Polis ekipleri de, cadde ve sokaklarda denetim yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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