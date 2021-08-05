Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı

Erzincan'da yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da kamyonun üzerine saman çuvallarını yüklerken yıldırım isabet eden iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'da kamyonun üzerine saman çuvallarını yüklerken yıldırım isabet eden iki kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akyazı beldesindeki arazide kamyona saman çuvallarını yüklemek isteyen Abdulaziz Kurt (43) ve Mehmet Korkmazoğlu'na (36) yıldırım isabet etti.

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Servis ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyon üzerinde bulunan yaralıları indiremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin yardımı ile saman yüklü kamyonun üzerinden indirilen yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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