Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü

Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü

ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü

ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Arazide hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.


- Erzincan

Kaynak: DHA
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