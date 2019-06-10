Erzincan'da yıldırım düştü, Afgan çoban öldü
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
ERZİNCAN'da hayvanları otlatan Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Arazide hayvanlarını otlatan ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çoban, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
- Erzincan
Kaynak: DHA
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