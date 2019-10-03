Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı

Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

03.10.2019 11:38
Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, bu sabah meydana gelen olayda, Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten askerlerin yakınına yıldırım düştü. Olayda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.