Erzincan'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine darbe
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Erzincan'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine darbe

Erzincan'da yılbaşı öncesinde yapılan operasyonlarda; 787 adet ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, 1 adet silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

30.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:40
Erzincan'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine darbe

Erzincan'da yılbaşı öncesinde yapılan operasyonlarda; 787 adet ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, 1 adet silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Erzincan polisince yılbaşı öncesi 6 ayrı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda; 787 adet ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, 1 adet Baretta marka silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama), 1 şüpheli hakkında TCK 191 (Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kabul Etmek) ve 3 şüpheli hakkında da 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı.


Şüpheli şahıslardan 4'ü mahkemece tutuklanırken, 6 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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