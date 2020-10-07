Erzincan'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
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Erzincan'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

07.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:19
Erzincan'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alan çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şehir genelinde refüjlerin bakımı, park alanlarındaki tamir, tadilat ve yenileme gibi rutin çalışmalarını sürdüren ekipler Erzincan'a yeni bir park alanı kazandırmak için Aslanlı Mahallesi 223. Sokakta çalışma başlattı.

2000 metrekare üzerine kurulan parkta yeşil alan ve yürüyüş yolu çalışmaları yapılırken parka oturma bankları da kurularak vatandaşların hizmetine sunulacak. - ERZİNCAN

Erzincan'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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