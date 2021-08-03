Erzincan'da yaz spor okulları dolu dolu
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Erzincan'da yaz spor okulları dolu dolu

Erzincan'da yaz spor okulları dolu dolu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan'da çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde başlatılan yaz spor okullarında eğitimler dolu dolu geçiyor.

Erzincan'da çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal gelişimlerine katkı sunmak ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde başlatılan yaz spor okullarında eğitimler dolu dolu geçiyor.

Spor tesislerinde gerçekleşen yaz spor okullarında 8 ile 15 yaş arası çocuklara yönelik futbol branşında eğitim veriliyor. Verilen eğitimlerde küçük kramponlar sıcak havaya rağmen yeşil sahada yoğun mesai yapıyor.

Eylül ayına kadar devam edecek olan yaz spor okulları, öğrencilerin sporla tanışmaları, sağlıklı fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla uzun yıllardan bu yana eğitimlerine devam ediyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren yaz spor okulları hocası Fatih Ağaç, "Okulların kapandığı tarihten açılacağı tarihe kadar çocuklarımıza futbol eğitimleri veriyoruz. Tesiste antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haftanın 5 günü 8-12 yaş grubuna, 12-15 yaş grubuna ise Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri eğitim veriyoruz. Antrenmanlarımız günde ortalama 1,5 saat sürüyor. Eğlenceli geçen antrenmanlarımızda velilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyor." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da yaz spor okulları dolu dolu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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