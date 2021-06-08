Erzincan'da yaylada hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada çoban öldürüldü
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki bir yaylada hayvanların otlatılması yüzünden çıkan silahlı kavgada çoban öldürüldü.
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki bir yaylada hayvanların otlatılması yüzünden çıkan silahlı kavgada çoban öldürüldü.
İlçenin Grındik yaylasında hayvan otlatan çoban İsmail Kerimi ile Y.S (56) arasında yayladaki meranın hayvanlara otlatılması konusundaki anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S'nin tabanca ile ateş açtığı Kerimi ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Kerimi yolda hayatını kaybetti.
Kerimi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kemah Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Zanlı Y.S ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir