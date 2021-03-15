Erzincan'da yayla ve meralara il dışından hayvan getirilmesi izne tabi olacak
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Erzincan'da yayla ve meralara il dışından hayvan getirilmesi izne tabi olacak

15.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:55
Erzincan'da yayla ve meralara il dışından hayvan getirilmesi izne tabi olacak

Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığının fazla olması sebebiyle ihtiyaç fazlası mera ve yaylaların öncelikle kentteki besicilerin istifadesine sunulacağı, il dışından hayvan getirilmesinin ise izne tabi olacağı bildirildi.

Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığının fazla olması sebebiyle ihtiyaç fazlası mera ve yaylaların öncelikle kentteki besicilerin istifadesine sunulacağı, il dışından hayvan getirilmesinin ise izne tabi olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2021 yılında kentteki ihtiyaç fazlası mera alanlarının sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelinde küçükbaş hayvan sayısı fazla olması nedeniyle ihtiyaç fazlası mera alanları öncelikle il içindeki sürü sahiplerinin ve göçerlerin istifadesine sunulacaktır. İhtiyaç fazlası mera alanlarına il dışından hayvan getirilmesi İl Mera Komisyonunun iznine tabidir. İzin alınmaması halinde il dışından hayvan getirilmesine müsaade edilmeyecektir."

Ayrıca arıcılık yapan yerli üreticilerin de mağdur edilmeyeceği belirtilen açıklamada, gezginci arıcıların ildeki faaliyetlerine ise Arıcılık Yönetmeliği hükümleri ve valilikçe alınan ilave tedbirler çerçevesinde izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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