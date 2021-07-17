Erzincan'da yasadışı tütün mamulü sattıkları öne sürülen 10 iş yerine yasal işlem başlatıldı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında 10 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında 10 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla operasyon çalışma başlattı

Ekipler, 10 iş yerinde yaptıkları eş zamanlı operasyonda toplam 26 bin satışa hazır makaron, 191 kilogram kıyılmış bandrolsüz kaçak tütün, 16 kilogram kaçak nargile tütünü, 4 kilogram kaçak çay, 250 kaçak puro ile 110 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 10 iş yerine adli ve idari işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir