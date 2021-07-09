Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 sığınmacı yakalandı
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Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 sığınmacı yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 17 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da illegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da illegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Kontrollerde İstanbul'a giden bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla giren 2 Suriye, 2 Myanmar, 5 Pakistan ve 8 Afganistan uyruklu sığınmacı yakalandı.

İşlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürülen sığınmacılar, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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