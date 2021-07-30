Erzincan'da yapımı süren Ballı Barajı bittiği zaman 11 bin 750 dekar araziyi sulayacak
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Erzincan'da yapımı süren Ballı Barajı bittiği zaman 11 bin 750 dekar araziyi sulayacak

Erzincan'da yapımı süren Ballı Barajı bittiği zaman 11 bin 750 dekar araziyi sulayacak
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzincan'da yapımı sürdürülen Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanabileceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzincan'da yapımı sürdürülen Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 11 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanabileceği belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kent merkezi ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, DSİ olarak modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesiyle çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışın olduğu anlatılarak bu durumun, yoksulluğun azaltılması amacına hizmet etmenin yanı sıra göçü de önlediğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da kentte yapımı süren Ballı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 11 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Barajda dolusavak, yol ve gövde kazıları ile derivasyon tünelinin yapımına devem ediliyor ve baraj 2024 yılında tamamlanacak. Temelden yüksekliği 93 metre ve su depolama kapasitesi 10 milyon metreküp olan Erzincan Merkez Ballı Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 520 bin 500 Türk lirası katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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Erzincan'da yapımı süren Ballı Barajı bittiği zaman 11 bin 750 dekar araziyi sulayacak - Haberler
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