Erzincan'da yapımı süren 'akıllı hastane'nin yüzde 70'i tamamlandı - Haberler
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Erzincan'da yapımı süren "akıllı hastane"nin yüzde 70'i tamamlandı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Sağlık
Erzincan'da yapımı süren

Erzincan'da "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen devlet hastanesi, kentteki sağlık merkezlerinde bulunmayan yeni bölümleriyle hizmet verecek.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen devlet hastanesi, kentteki sağlık merkezlerinde bulunmayan yeni bölümleriyle hizmet verecek.

Karaağaç Mahallesi 13 Şubat Caddesi'nde 2019'da "akıllı hastane" modeliyle yapımına başlanan ve inşaatının yüzde 70'i tamamlanan 500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Sivas, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illerdeki hastalara hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek.

Yapımı tamamlandığında 13 ameliyathane, 80 poliklinik, 46 hasta kapasiteli yoğun bakım servisinin yanı sıra kentteki hastanelerde bulunmayan nükleer tıp merkezi, tüp bebek merkezi, PET-CT (pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan görüntüleme cihazı), gama odaları, alerji testi, onkoloji merkezi, kemoterapi ve hiperbarik oksijen tedavi üniteleriyle de hastalara şifa dağıtacak.

İnşaatında 369 izolatör kullanılan, 140 bin metrekare kapalı alana sahip ve zemin alt kısmında otopark başta olmak üzere çeşitli birimler için kullanılacak 3 katın yanı sıra zeminin üstünde 5 katlı tasarlanan hastane binasının, afet durumlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, AA muhabirine, hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini belirtti.

Türkiye'nin özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunun ortaya çıktığını belirten Hirik, "2023'te açmayı planladığımız hastanenin, çevre illere de hizmet verebilecek kapasitede olmasını hedefliyoruz." dedi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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