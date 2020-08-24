Erzincan'da yağlı boya tablo ve tavla görünümlü metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da yağlı boya tablo ve tavla görünümlü metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da otobüste yapılan aramada eritilip kalıplar haline getirilerek yağlı boya tablo ve tavla görünümü verilen 55 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzincan'da yağlı boya tablo ve tavla görünümlü metamfetamin ele geçirildi
24.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:11

Erzincan'da otobüste yapılan aramada eritilip kalıplar haline getirilerek yağlı boya tablo ve tavla görünümü verilen 55 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki aramada çuvallardaki yağlı boya tablo ve tavlaları fark eden narkotik polisi, şüphe üzerine narkotik dedektör köpeği "Odin" ile kontrol gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine titizlikle yapılan incelemede 55 kilo 600 gram ağırlığındaki yağlı boya tablo, tavla ve tavla pulu görünümlü materyallerin metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Yolculardan A.A'ya (42) ait olduğu tespit edilen sentetik uyuşturucunun eritilip kalıplar haline getirilerek boyandığı, 23 yağlı boya tablo, tavla ve tavla pulu görünümü verilen metamfetaminin İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Güncel
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Dünya
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Murat Kurum Fahrettin Altun Hacı Bektaş Veli
Magazin Cem Yılmaz Onur Saylak Selami Şahin Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Erzincan'da yağlı boya tablo ve tavla görünümlü metamfetamin ele geçirildi - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:27:48. #1.14#
title