Erzincan'da yabancı uyruklu iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da yabancı uyruklu iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Erzincan'da yabancı uyruklu iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mohammed Hasan S. (29) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı
ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan vinç dehşet saçtı! 11 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da yabancı uyruklu iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:38:20. #1.16#

title