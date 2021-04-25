Erzincan'da yabancı uyruklu iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mohammed Hasan S. (29) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir