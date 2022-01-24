Erzincan'da yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayatı için belirlenen alanlara 50 ton buğday ve pazar atığı bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezi sınırları içerisinde Erzincan Belediyesi, ilçelerde ise ilçe belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için muhtelif yerlere yiyecek bırakıldığı belirtildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, vatandaşlara çağrıda bulunarak zorlu kış günlerinde yaban hayatı ve sokak hayvanlarına destek olmalarını istedi.