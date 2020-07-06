Erzincan'da vişne hasadı başladı
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Erzincan'da vişne hasadı başladı

Yaz mevsiminin ilerlemesi ile birlikte Doğu illerinde meyve hasadı başladı.

Erzincan'da vişne hasadı başladı
06.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:42

Yaz mevsiminin ilerlemesi ile birlikte Doğu illerinde meyve hasadı başladı. Erzincan'da kirazın ardından vişnede de hasat zamanı başladı. Sanayi meyveciliğine yönelik olarak tesis edilen vişne bahçelerinde bereketli bir sezon yaşanıyor.

Erzincan'da tesis edilen vişne bahçelerinde hasat Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu'nun katılımıyla başladı.

Son yıllarda sanayiye yönelik meyve bahçesi tesisinin büyük bir artış yaşadığı Erzincan'da verim ve kalitenin yüksek oluşu bahçe sahiplerini mutlu ederken, üretilen ürünlerin tamamen işlenmesi de sevindiren bir başka gelişme.

Erzincan'da sanayi meyveciliğinin gelişmesinde büyük emekler sarf eden Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu, demonstrasyon bahçesi niteliğinde kurdukları 130 dekarlık alanda vişne hasadına başladıklarını ifade etti. Kırtıloğlu, meyve bahçesi tesislerinde yarı bodur çeşitleri kullanarak modern bahçe tekniklerini kullandıklarını söyleyerek, "İlk hasat gününde Valimizin, Tarım İl Müdürümüzün ve teknik sorumluların bizi yalnız bırakmaması bizi daha da güçlü kılıyor. Bizim bu bölgede yapılanarak tarım sektörüne yaptığımız yatırımlarda Valiliğimiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüz yoğun destek sağladılar. Organik olarak Erzincan'da ürettiğimiz ürünlerin yüzde 98'ini dünyanın dört bir tarafında ihraç ederek hem Erzincan hem de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Meyvecilik sektöründe ülkemizde en stratejik ürün şu anda vişne. Çünkü Amerika'dan Avrupa ülkelerine ve uzak doğu ülkelerine kadar tüm ülkeler piyasada vişne arıyor. Yaptığımız yatırımlar neticesinde pandemi döneminde dünya ölçeğindeki şirketler büyük sıkıntılar yaşarken biz yüzde 30'luk büyüme gerçekleştirdik. 2020 yılı sonunda hem üretimde hem de büyümede yüzde 25 hedefimizi planladık. Birlik ve beraberlik içinde hem ihracaatımızı artıracağız hem de ülkemize döviz girdisi ve katma değer sağlarken tarımın büyümesi için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hasat programında Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ise Erzincan'ın Akyazı mahallesinde bulunan vişne bahçesinde ilk hasadı gerçekleştirdikten sonra; "Erzincan Valiliği olarak Erzincan'da tarıma yönelik tüm yatırımları destekliyoruz. Hedefimiz tarımdan elde ettiğimiz geliri artırmak. bu anlamda uluslararası düzeyde tarıma yatırım yapan firmaları bölgeye çekmek için desteğimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından sağlanan destekleri koordine ederek vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bulunduğumuz yerde çok önemli bir yatırım var ve 4. yılında çok iyi bir rekolte yakaladık. Bu hem bizi hem de yatırımcımızı mutlu etti. Ben yatırımcımıza ve bu yatırımın yapılmasında destek olan herkese teşekkür ediyorum. Erzincan gerek iklim gerekse toprak yapısı itibarıyla farklı tarım ürünlerinin üretilmesinde çok uygun bir ortam. Biz bu ortamı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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