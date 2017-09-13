Erzincan da virajı alamayan otomobil şarampole devrildi: 4 ölü, 2 yaralı



ERZİNCAN - Erzincan da virajı alamayan otomobil uçuruma devrildi.

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Erzincan'ın Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyü yakınlarında Ruhan Gökyıldırım idaresindeki 06 RK 995 plakalı otomobil, virajı alamayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Ruhen (54), Nezihe (80), Mezbure Gökyıldırım (51), Merve Özbayram hayatını kaybederken, Elif Gökyıldırım ve Nural Özbayram ise yaralandı. AFAD ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Elazığ'a sevk edilerek, tedavi altına alındı.