Erzincan'da veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi
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Erzincan'da veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzincan'da veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte hayata geçirilen "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte hayata geçirilen "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında veteriner hekimlere suni tohumlama eğitimi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapanda Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "İlimizde ırk ıslahını geliştirmek tabi tohumlama ile bulaşan genital sistem hastalıklarının (brucella vb.) önüne geçmek, sağlıklı ve yüksek verimli hayvan ırkları oluşturmak için başlatılan bu proje büyük önem arz etmektedir. İlimiz hayvansal üretiminin bu ve benzeri projeler ile daha çok artacağına inanıyor tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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