Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı - Haberler
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Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir vatandaşın cami şadırvanında bulduğu 9 bin 800 lira polislerce sahibine teslim edildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir vatandaşın cami şadırvanında bulduğu 9 bin 800 lira polislerce sahibine teslim edildi.

Binali Yıldırım Mahallesi'ndeki Esat Muhlis Camisi şadırvanında kadın cüzdanı bulan Şamil Altay, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polisler, içerisinde kimlik bulunmayan cüzdan sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Belediye hoparlöründen yapılan anonsla polis ekiplerine ulaşan Yeter Yüce (78) içerisinde 9 bin 800 lira para bulunan cüzdanını aldı.

Büyük sevinç yaşayan Yüce, paranın maaşından arta kalan birikimleri olduğunu belirterek, polis ekiplerine ve duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

Erzincan'da vatandaşın şadırvanda bulduğu 9 bin 800 lira sahibine ulaştırıldı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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