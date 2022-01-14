Erzincan'da vana ve merdiven çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da vana ve merdiven çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da vana ve merdiven çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da İl Özel İdaresine ait vanalar ile bir merdiveni çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Özel İdaresine ait vanalar ile bir merdiveni çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Gümüştarla köyünde İl Özel İdaresine ait 6 hidrant vana ile 1 alüminyum merdivenin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, vanalar ile merdiveni çaldıkları belirtilen E.T. ve K.K'yi yakaladı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan her iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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