Erzincan'da vana ve merdiven çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İl Özel İdaresine ait vanalar ile bir merdiveni çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Gümüştarla köyünde İl Özel İdaresine ait 6 hidrant vana ile 1 alüminyum merdivenin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, vanalar ile merdiveni çaldıkları belirtilen E.T. ve K.K'yi yakaladı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan her iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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