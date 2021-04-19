Erzincan'da vaka artışı sürüyor
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Erzincan'da vaka artışı sürüyor

Erzincan'da vaka artışı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan genelinde vaka sayısı artmaya devam ederken, pazar yerlerinde yoğunluk gözlemlendi.

Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı
Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı

Erzincan genelinde vaka sayısı artmaya devam ederken, pazar yerlerinde yoğunluk gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu. Ülke genelinde korona virüs (covid-19) vakalarının artış yaşadığı bu günlerde Erzincan'da da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan'da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olduğu gözlemlendi.

Erzincan'da oran 10-16 Nisan tarihleri arasında 593,35 olarak kayıtlara geçerken 3-9 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 466,66 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Pazartesi günü Buğday Meydanında kurulan pazara vatandaşlar alış veriş yapmak için sabah saatlerinde gelmeye başladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına vatandaşların oldukça uymaya çalıştığı gözlendi. - ERZİNCAN

Erzincan'da vaka artışı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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