Erzincan'da üzüm bağları kar altında kaldı
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Erzincan'da üzüm bağları kar altında kaldı

Erzincan ve ilçelerinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Üzümlü ilçesindeki üzüm bağlarını etkiledi.

Erzincan'da üzüm bağları kar altında kaldı
25.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:16

Erzincan ve ilçelerinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Üzümlü ilçesindeki üzüm bağlarını etkiledi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinin tescilli ürünü olan Cimin üzümünün yetiştiği yüksek kesimlerde bulunan bazı bağlar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Çiçek açma dönemindeki üzüm asmaları kar yağışı sonrası yaşanabilecek don olayı tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, don olayı gerçekleşmesi karşısında rekoltede düşüş bekleniyor.

Üzüm bağı sahibi Halil İbrahim Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umarım yağan kar sebze, meyve ve üzüm bağlarını üşütmez. Üşütmediği taktirde üründe bir kayıp olmayacak ve çiftçi emeğinin karşılığını alma imkanı bulacak. Yaklaşık 3 saat yoğun bir kar yağışı yaşadık. Bu 3 saatlik kar yağışının ardından yerler 2 santimetreye yakın karla kaplandı. Yüksek kesimlerde bu kar belki daha fazlaydı. Sanıyorum şu ana kadar üşümedi bundan sonra da üşümeyecek. Çiftçi bu geceyi de atlatırsa emeğinin karşılığını alabilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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