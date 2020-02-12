Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

12.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:39

Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Erzincan - Erzurum karayolu üzerindeki Akyazı mevkiinde risk analizine dayalı yapılan yol kontrolünde bir araç durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan Ö.B. (33) ve A.R.K (30) isimli şahıslardan şüphelendi. Ö.B. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 1 kilo 44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Başlatılan tahkikat kapsamında Ö.B. ve A.R.K isimli şahıslar, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA