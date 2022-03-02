Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Akbuğa - Yerel
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı 18 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı -938 anne ve anne adayına ulaşılarak narkorehber faaliyetleri anlatılarak 2400 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtıldı Erzincan'da 2022 şubat...

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

18 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı

-938 anne ve anne adayına ulaşılarak narkorehber faaliyetleri anlatılarak 2400 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da 2022 şubat ayında düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı, 18 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan suçundan işlem yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentte geçtiğimiz şubat ayında 5 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 5 kişiden 2'i uyuşturucu ticaretinden tutuklanırken, 1'i serbest kaldı, 2'inin de adli işlemleri devam ediyor.

18 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı

Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Erzincan'da 938 anne ve anne adayına ulaşılarak narkorehber faaliyetleri anlatılarak 2400 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 5 kişiden 2'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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