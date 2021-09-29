'Uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tercan ilçesinde yapılan koordineli çalışmalarda İran'dan uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İran'dan gelen H.M, ilçede oturan Ü.Ç'yle madde alışverişinde bulunduğu sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Ü.Ç'nin iş yerinde yapılan aramada, 150 miligram 286 sentetik ecza hap, 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 fişek ile 230 litre kaçak mazot ve 11 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M ve Ü.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Abdullah Öcalan
Magazin Mustafa Keser
Spor Balotelli Fatih Terim Muslera Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:49:52. #1.12#